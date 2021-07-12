В Минздраве рассказали, как легко стать здоровым и сильным всего за 20 минут в день

Чтобы стать здоровее, сильнее и счастливее, необязательно загонять себя в спортзале до седьмого пота, качая рельефы. В Министерстве здравоохранения говорят - здоровое тело должно быть функциональным, чтобы служить человеку без сбоев до глубокой седины. Для этого достаточно быть физически активным, однако не три часа раз в неделю, а регулярно.

Врачи говорят, что физически активные люди имеют на треть меньшие шансы преждевременно умереть по сравнению с теми, кто ведет неактивный образ жизни. Для этого достаточно уделять внимание своему телу всего 150 минут в неделю. Это 20 минут в день, или 30 минут пять раз в неделю, если хотите устраивать себе выходные.

В Минздраве утверждают, что физические упражнения помогают:

укрепить кости и мышцы, благодаря чему снизится количество падений и переломов;

уменьшить риск болезней сердца и инсульта, а также развития диабета второго типа;

снизить вероятность заболеть раком легких, желудка, почек, кишечника, пищевода.

1. Врачи советуют начать с быстрой ходьбы

"Но не надо раз в неделю два с половиной часа интенсивно гулять, а в остальные дни забыть об упражнениях. Лучше разбейте упражнения на 5 дней продолжительностью по 30 минут. И по меньшей мере дважды в неделю занимайтесь силовыми упражнениями. Это могут быть упражнения с гантелями, отжимания от пола, стояние в планке и тому подобное", - пишут в Минздраве.



2. Если вы хотите заниматься интенсивнее (бегом, занятиями в фитнес-группах), посвятите этому минимум 75 минут в неделю (например, два раза по 40 минут). Такие занятия можно комбинировать с упражнениями средней интенсивности.

3. Людям старшего возраста подойдут упражнения на равновесие - например, стояние на одной ноге и другие.

4. Взрослым с хроническими состояниями и пороками развития стоит не менее двух раз в неделю заниматься силовыми упражнениями, в которые включаются все основные группы мышц.

5. Детям стоит быть активными - минимум час надо заниматься упражнениями средней и высокой интенсивности - прыгать, бегать, играть в футбол и тому подобное.