Врачи назвали новый симптом коронавируса: немедленно проверьте пятки

Коронавирус в мире инфицировал около двух миилионов человек. С каждым днем инфекция продолжает распространяться. Среди известных симптомов таких, как температура, кашель и ломота в теле, прибавился еще один - это покраснение на пятках у детей и подростков. Об этом новом признаке Covid-19 сообщили испанские ученые из Совета ортопедов страны, пишет The New York Post.

Как уверяют специалисты, пока таких симптомов не очень много, но если на них своевременно обратить внимание - можно диагностировать Covid-19.

Новый симптом коронавируса никак не связан с простудой .Если на пятках пятна в виде синяков - это нехороший знак.



Такие симптомы инфицированных коронавирусом наблюдались в Италии, Испании и Франции. Исследователи не могут на 100% сказать, говорят ли пятна на пятках о коронавирусе. Врачи рекомендуют своим коллегам и простым людям обращать внимание на пятна на ногах как на возможный ранний симптом Covid-19.



