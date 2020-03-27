Врачи назвали новую группу риска для заражения коронавирусом

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Заразиться коронавирусом рискуют люди, у которых есть проблемы со зрением

Коронавирус COVID-19 могут "подхватить" люди, которые пользуются контактными линзами, поскольку вирус передается через слизистую глаз, а в некоторых случаях течение болезни осложняется конъюнктивитом. К такому выводу пришли американские ученые, пишет CNN.

Эксперты призвали на время пандемии коронавируса отказаться от использования контактных линз, заменив их очками. Кроме того, ношение очков может защитить от заражения и проникновения COVID-19 через слизистую оболочку глаз.

"Пользователи контактных линз не только касаются глаз, чтобы вставить и снять их дважды или более в день, они также касаются лица и глаз намного больше, чем люди, которые их не носят", - заявил в академии офтальмологии США.

Кроме того, вирус SARS-CoV-2 может вызывать острый вирусный конъюнктивит. Эту болезнь также называют "розовый глаз". Из-за чего человек чувствует сильный зуд, жжение, глаза "закисают".

К примеру, в Китае от 1 до 3% людей с коронавирусом имели кроме других симптомов и конъюнктивит.

"Всегда мойте руки, всегда пользуйтесь средством для дезинфекции рук. Не трогайте лицо. Не трите глаза. И дезинфицируйте контактные линзы", - посоветовал Томас Штейнеман, офтальмолог медицинского центра MetroHealth в Кливленде, штат Огайо.

Ранее в Минздраве Украины показали видео, как коронавирус проникает через защитные маски.