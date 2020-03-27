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Лікарі назвали нову групу ризику для зараження коронавірусом

STYLERКоронавірус    27.03.2020 - 20:05
Лікарі назвали нову групу ризику для зараження коронавірусом
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Заразитися коронавірусом ризикують люди, у яких є проблеми із зором

Коронавірус COVID-19 можуть "підхопити" люди, які користуються контактними лінзами, оскільки вірус передається через слизову очей, а в деяких випадках перебіг хвороби ускладнюється кон'юнктивітом. До такого висновку прийшли американські вчені, пише CNN.

Експерти закликали на час пандемії коронавіруса відмовитися від використання контактних лінз, замінивши їх окулярами. Крім того, носіння окулярів може захистити від зараження і проникнення COVID-19 через слизову оболонку очей.

"Користувачі контактних лінз не тільки торкаються очей, щоб вставити і зняти їх двічі або більше в день, вони також торкаються обличчя і очей набагато більше, ніж люди, які їх не мають", - заявив в академії офтальмології США.

Крім того, вірус SARS-CoV-2 може викликати гострий вірусний кон'юнктивіт. Цю хворобу також називають "рожеве око". Через що людина відчуває сильний свербіж, печіння, очі "закисають".

Наприклад, у Китаї від 1 до 3% людей з коронавірусом мали крім інших симптомів і кон'юнктивіт.

"Завжди мийте руки, завжди користуйтеся засобом для дезінфекції рук. Не чіпайте обличчя. Не тріть очі. І дезінфікуйте контактні лінзи", - порадив Томас Штейнеман, офтальмолог медичного центру MetroHealth в Клівленді, штат Огайо.

Раніше в МОЗ України показали відео, як коронавірус проникає через захисні маски.

У США число випадків коронавірусу перевищила 85 тисяч У Дніпропетровській області вилікувалася від коронавірусу одна людина
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