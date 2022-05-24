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Врачи назвали незначительные признаки слишком высокого уровня сахара в крови

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 20:43
Врачи назвали незначительные признаки слишком высокого уровня сахара в крови Фото: Врачи назвали незначительные признаки слишком высокого уровня сахара в крови (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали о симптомах повышенного уровня сахара в крови. Они могут быть незначительными и не вызывать беспокойства, однако их не стоит игнорировать.

Об этом сообщает Eatthis.

Чувство жажды

Одним из признаков того, что у человека повышен сахар в крови, является повышенная жажда и, соответственно, частое мочеиспускание.

Наша кровь непрерывно фильтруется почками, и в идеале они устраняют то, что нам не нужно, и снова поглощают то, что нам нужно, обратно в кровь. При превышении определенного уровня почки выводят глюкозу вместе с водой в мочу. Это усиленное выведение глюкозы и воды увеличивает мочеиспускание и, как следствие, также усиливает жажду.

Колебания настроения

Колебания уровня сахара в крови может привести к раздражительности, беспокойствe или вялости.

Когда уровень глюкозы резко возрастает, вырабатывается инсулин, и если реакция инсулина сильная, быстрое падение уровня глюкозы может привести к симптомам, которые пересекаются с низким уровнем сахара в крови: вялость, дрожь, головная боль, головокружение.

Следует помнить, что существуют другие потенциальные причины этих изменений настроения, включая триггеры в нашей среде, гормональные изменения, стресс, дефицит минералов и витаминов, обезвоживание и т. д.

Проблемы со зрением

Помутнение зрения также является признаком высокого уровня сахара в крови. Хрусталик глаза, чувствительный к концентрации глюкозы в крови, и колебания уровня глюкозы в крови или даже устойчивый высокий уровень глюкозы в крови могут изменить форму хрусталика.

Когда хрусталик отекает или меняет форму, глазу становится труднее фокусироваться, а зрение размывается. Часто бывает, что со стабилизацией уровня глюкозы в крови зрение также стабилизируется.

Чувство голода и тяга к сахару

Люди с высоким содержанием глюкозы в крови могут испытывать голод и тягу к сахару. Это может произойти, несмотря на регулярное употребление пищи и перекусов.

Если ткани организма плохо реагируют на инсулин (инсулинорезистентность), глюкоза не может эффективно проникать в клетки, и организм "думает", что глюкоза недоступна. Организм реагирует на это, создавая сигналы, которые активируют центры голода в мозге и повышают аппетит.

Необъяснимая потеря веса

Инсулинорезистентность создает в организме среду, в которой клетки не воспринимают, что они получают "топливо". Это связано с тем, что глюкоза не способна проникать в клетки так эффективно, как если бы инсулин работал хорошо.

Из-за этой кажущейся нехватку энергии организм сжигает другие виды топлива, и в результате наступает потеря веса.

Другие симптомы

К другим признакам повышенного сахара в крови можно отнести:

  • усталость,
  • повышенную частоту инфекций (часто - грибковые инфекции, инфекции мочевыводящих путей),
  • плохое заживление ран.

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