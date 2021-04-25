Врачи назвали необычный признак злоупотребления кофе: будьте осторожны

Чрезмерное употребление кофе может привести к сильному обезвоживанию организму. А это быстро проявляется в нарушениях голосового аппарата.
Медики назвали необычный признак злоупотребления кофе. Об этом пишет издание MedicForum.
Кофе очень полезный напиток и обладает многими полезными свойствами. Снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, облегчает головные боли, стимулирует нервную и сердечную системы и даже предотвращает заболевания печени.
Однако чрезмерное употребление кофе может вызвать сильное обезвоживание и лишить естественной смазки голосовой аппарат. И первым признаком становится изменение голоса.
Доктор Пол Брайсон из Кливлендского центра голоса утверждает, что злоупотребление кофеином приводит к напряжению голосу и связок.
"Чрезмерное потребление кофеина может приводить к обезвоживанию организма. Потенциально это подсушивает голосовой аппарат, который естественным образом выделяет смазку. Ее недостаток снижает вибрацию", - объяснил доктор.
Первыми симптомами голосового перенапряжения, на которые нужно обратить внимание – это боль в горле, дискомфорт при разговоре, снижении высоты звука, потеря вокального диапазона, ощущение першения в горле, желание прокашляться или прочистить горло, а также появление резкого или хриплого голоса.
Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали добавки, которые категорически нельзя добавлять в кофе.
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