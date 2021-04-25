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Врачи назвали необычный признак злоупотребления кофе: будьте осторожны

Автор: Анна Шиканова

Чрезмерное употребление кофе может привести к сильному обезвоживанию организму. А это быстро проявляется в нарушениях голосового аппарата.

Медики назвали необычный признак злоупотребления кофе. Об этом пишет издание MedicForum.

Кофе очень полезный напиток и обладает многими полезными свойствами. Снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, облегчает головные боли, стимулирует нервную и сердечную системы и даже предотвращает заболевания печени.

Однако чрезмерное употребление кофе может вызвать сильное обезвоживание и лишить естественной смазки голосовой аппарат. И первым признаком становится изменение голоса.

Доктор Пол Брайсон из Кливлендского центра голоса утверждает, что злоупотребление кофеином приводит к напряжению голосу и связок.

"Чрезмерное потребление кофеина может приводить к обезвоживанию организма. Потенциально это подсушивает голосовой аппарат, который естественным образом выделяет смазку. Ее недостаток снижает вибрацию", - объяснил доктор.

Первыми симптомами голосового перенапряжения, на которые нужно обратить внимание – это боль в горле, дискомфорт при разговоре, снижении высоты звука, потеря вокального диапазона, ощущение першения в горле, желание прокашляться или прочистить горло, а также появление резкого или хриплого голоса.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали добавки, которые категорически нельзя добавлять в кофе.

А также рассказывали о том, что диетологи объяснили, в каком виде нельзя употреблять чай – может стать опасным напитком.

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