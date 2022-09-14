Врачи назвали методы экстренной контрацепции: как ее использовать

Очень часто у женщин бывают случаи, когда нужна экстренная контрацепция. Важно понимать, что она не влияет на беременность, которая уже наступила.

О том, как применять экстренную контрацепцию рассказали врачи на странице sviy.doc.

Когда нужно применять экстренную контрацепцию

Если вы забыли принять противозачаточные таблетки

Во время секса порвался/слетел презерватив

половой акт был без использования контрацепции

сексуальное насилие (к сожалению, во время войны риски повышены).

Виды экстренной контрацепции

Таблетки левоноргестрела: 1 таблетка 1.5 мг (Эскапел) – принимается однократно или 2 таблетки по 0.75 мг (Постинор) – принять 2 сразу или по одной с промежутком 12 ч – самый простой вариант, лучше иметь в домашней аптечке впрок.⠀

Таблетка улипристала 30 мг однократно.

Внутриматочная спираль: как медь-содержащая, так и с содержанием левоноргестрела (Мирена). Эффективность свыше 99% можно дальше использовать как постоянную контрацепцию. Но требует визита к врачу, потому используется не очень часто.

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) в 2 дозы: первая - 100 мкг этинилэстрадиола плюс 0,50 мг левоноргестрела, а затем вторая доза через 12 часов (метод Юзпе).

Помните, что время приема ЭК должно быть не больше чем, через 72-102 часов. Потом это не имеет смысла. Чем раньше вы примете - тем эффективнее.

Как сосчитать количество таблеток

Чтобы сосчитать количество таблеток, смотрим дозу эстрогена в конкретном КОК (чаще всего это предполагает прием 4 или 5 таблеток за раз). Преимуществом метода является то, что хоть какой-нибудь КОК в аптеке или у соседей/подруг предпочтительно можно найти.

Из недостатков среди всех средств ЭК этот наименее эффективен и отличается большей частотой побочных эффектов (преимущественно это тошнота и рвота). ⠀

Если у вас нет известных аллергических реакций на компоненты препарата, то спокойно принимаете таблетку для экстренной контрацепции. Это неопасно.

Возможно нарушение менструального цикла, которое регулируется самостоятельно.

Доктора напоминают, что такой метод нельзя использовать на постоянной основе, он подходит только в случае форс-мажора.