Врачи назвали меры профилактики, которые помогут не заболеть раком

Почему возникает рак

Так, раковые клетки отличаются от нормальных из-за генных мутаций. Они могут возникать как из-за наследственности, так и под влиянием перенесенных заболеваний, канцерогенов, возраста, алкоголя, никотина, плохой экологии и ультрафиолета.

В отличие от здоровых клеток, раковые:

начинают бесконтрольно расти и делиться;

игнорируют сигналы организма, когда он пытается остановить их разделение;

разносятся через кровь и лимфу в другие органы;

прорастают в здоровые органы и ткани, разрушая их.

Всегда ли можно вылечить рак

Врачи говорят, что успешность лечения рака зависит от типа болезни и стадии, а также от лечения. Поэтому, чем раньше выявлено заболевание, то выше шансы на полное выздоровление.

Как не заболеть раком

Бросить курить

Этот фактор является одним из главных. Может возникнуть рак легких, полости рта, горла, гортани, поджелудочной железы, мочевого пузыря, шейки матки и почек. К тому же воздействие пассивного курения может увеличить риск развития рака легких.

Здоровое питание

Овощи, фрукты, нежирное мясо птицы, цельнозерновые продукты должны быть в рационе постоянно, в отличие от фастфуда и переработанных продуктов (колбаса, консервы).

Следите за весом

Медики говорят, что именно с избыточным весом связано более 20% развития всех видов рака. Нужно быть физически активными хотя бы пол часа в день.

Не загорайте на солнце с 10:00 до 16: 00

Так, в это время солнечные лучи самые агрессивные и откажитесь от солярия. Используйте солнцезащитные средства с SPF 30+ в течение года.

Рак кожи - один из самых распространенных видов рака, который можно предотвратить.

Прививка

Как известно, вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки или гепатит. А это ведет к раку печени. Однако, это можно предупредить с помощью вакцинации.

Регулярно посещайте врача

Скрининги у врачей разных типов рака увеличивают шансы раннего выявления болезни.

В частности, если выявить рак на ранней стадии, есть высокая вероятность положительных результатов и успешного преодоления заболевания.