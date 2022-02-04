Лікарі назвали заходи профілактики, які допоможуть не захворіти на рак

Чому виникає рак

Так, ракові клітини відрізняються від нормальних через генні мутації. Вони можуть виникати як через спадковість, так і під впливом перенесених захворювань, канцерогенів, віку, алкоголю, нікотину, поганої екології та ультрафіолету.

На відміну від здорових клітин, ракові:

починають безконтрольно рости та ділитися;

ігнорують сигнали організму, коли він намагається зупинити їхній поділ;

розносяться через кров та лімфу до інших органів;

проростають у здорові органи та тканини, руйнуючи їх.

Чи завжди можна вилікувати рак

Лікарі кажуть, що успішність лікування раку людини залежить від типу хвороби та стадії, а також від лікування. Тому, чим раніше виявлено захворювання, то вище шанси на повне одужання.

Як не захворіти на рак

Кинути курити

Цей фактор є одним із головних. Може виникнути рак легень, порожнини рота, горла, гортані, підшлункової залози, сечового міхура, шийки матки та нирок. До того ж вплив пасивного куріння може збільшити ризик розвитку раку легенів.

Здорове харчування

Овочі, фрукти, нежирне м'ясо птиці, цільнозернові продукти повинні бути в раціоні постійно, на відміну від фастфуду та перероблених продуктів (ковбаса, консерви).

Стежте за вагою

Медики кажуть, що саме з надмірною вагою пов'язано понад 20% розвитку всіх видів раку. Потрібно бути фізично активними хоча б пів години на день.

Не засмагайте на сонці з 10:00 до 16:00

Так, у цей час сонячні промені найагресивніші й відмовтеся від солярію. Використовуйте сонцезахисні засоби з SPF 30+ протягом року.

Рак шкіри – один із найпоширеніших видів раку, якому можна запобігти.

Щеплення

Як відомо, вірус папіломи людини викликає рак шийки матки або гепатит. А це веде до раку печінки. Однак, це можна попередити за допомогою вакцинації.

Регулярно відвідуйте лікаря

Скринінги у лікарів різних типів раку збільшують шанси раннього виявлення хвороби.

Зокрема, якщо виявити рак на ранній стадії, є висока ймовірність позитивних результатів та успішного подолання захворювання.