Лікарі назвали заходи профілактики, які допоможуть не захворіти на рак

Сьогодні, 4 лютого Всесвітній день боротьби проти раку. Важливо знати, чому виникає хвороба, як її профілактувати та зменшити ризик появи онкологічних захворювань в цілому.
Зокрема, не кожне утворення у тканинах людини переростає в рак. Однак, все ж у деяких випадках ризик розвитку онкології дуже високий, повідомляє Центр громадського здоров'я.
Так, ракові клітини відрізняються від нормальних через генні мутації. Вони можуть виникати як через спадковість, так і під впливом перенесених захворювань, канцерогенів, віку, алкоголю, нікотину, поганої екології та ультрафіолету.
На відміну від здорових клітин, ракові:
Лікарі кажуть, що успішність лікування раку людини залежить від типу хвороби та стадії, а також від лікування. Тому, чим раніше виявлено захворювання, то вище шанси на повне одужання.
Кинути курити
Цей фактор є одним із головних. Може виникнути рак легень, порожнини рота, горла, гортані, підшлункової залози, сечового міхура, шийки матки та нирок. До того ж вплив пасивного куріння може збільшити ризик розвитку раку легенів.
Здорове харчування
Овочі, фрукти, нежирне м'ясо птиці, цільнозернові продукти повинні бути в раціоні постійно, на відміну від фастфуду та перероблених продуктів (ковбаса, консерви).
Стежте за вагою
Медики кажуть, що саме з надмірною вагою пов'язано понад 20% розвитку всіх видів раку. Потрібно бути фізично активними хоча б пів години на день.
Не засмагайте на сонці з 10:00 до 16:00
Так, у цей час сонячні промені найагресивніші й відмовтеся від солярію. Використовуйте сонцезахисні засоби з SPF 30+ протягом року.
Рак шкіри – один із найпоширеніших видів раку, якому можна запобігти.
Щеплення
Як відомо, вірус папіломи людини викликає рак шийки матки або гепатит. А це веде до раку печінки. Однак, це можна попередити за допомогою вакцинації.
Регулярно відвідуйте лікаря
Скринінги у лікарів різних типів раку збільшують шанси раннього виявлення хвороби.
Зокрема, якщо виявити рак на ранній стадії, є висока ймовірність позитивних результатів та успішного подолання захворювання.
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