Медики опровергли пять популярных мифов о причинах развития рака

Научные исследования о раке проводятся регулярно, и доказательная медицина постоянно двигается вперед. Статьи о факторах, которые повышают риск развития рака появляются практически ежедневно. И часто они содержат популярные мифы.

Каким мифам о рисках развития рака верить не стоит, рассказали в материале Ukrhealth.

Сахар

Этот продукт винят во многих проблемах со здоровьем – от кариеса до диабета. Но по данным ВОЗ, 25-50 грамм сахара ежедневно составляет абсолютно безопасную дозу.

Единственная связь сахара с раком – это ожирение. При употреблении большого количества сладостей человек набирает быстро лишний вес и есть риск развития множества опасных заболеваний, не только онкологии.

Сахарозаменители

Некоторые ученые утверждают, что аспартам (заменитель сахара) может вызывать рак. Но на самом деле нет никаких подтверждений, что сахарозаменитель может спровоцировать развитие опухоли.

Как заявляют в Американском Национальном институте рака после изучения данных полумиллиона людей – нет никакой связи.

А вот в Европейском агентстве безопасности продуктов питания считают, что если не превышать суточную дозу аспартама (40 мг на килограмм массы тела), то он безопасен даже для детей и беременных.

Излучение от гаджетов

В 90-х годах у нас не было смартфонов и планшетов, а сейчас они есть почти у каждого человека. Но статистика заболеваемости от этого не сильно изменилась.

В ВОЗ провели масштабное исследование сразу в 13 странах мира и выяснили, что мобильный телефон не повышает риск получить опухоль мозга. Чтобы это произошло, излучение гаджета должно быть в тысячи раз мощнее, чем могут выдать современные аппараты.

Привычка сидеть по ночам в телефоне действительно здоровья не прибавит. Ученые считают, что постоянное мерцание экрана и голубой свет могут сильно воздействовать на нервную систему.

ГМО-продукты

Мы ежедневно съедаем десятки чужих ДНК в продуктах. Если бы ген кукурузы или рыбы мог бы проникнуть в наш геном и вызвать в нем мутацию, мы уже давно обросли чешуей и пожелтели бы без всяких ГМО.

Миллиарды людей во всем мире ежедневно едят трансгенные продукты. И чаще рак от этого диагностировать не стали.

Наследственность

Вы удивитесь, но только 10% видов рака действительно зависят от наследственности. Не все из них передаются следующим поколениям.

А основными факторами риска медики до сих пор считают: возраст, пол, употребление алкоголя, питание и солнечное излучение.

И если вы не хотите заболеть, вам нужно вести здоровый образ жизни, регулярно проходить обследование у врачей, пользоваться солнцезащитным кремом и не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.