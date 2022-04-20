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Врачи назвали фрукт, который может заменить три яйца

Фото: Самый полезный фрукт, который заменяет яйца (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали про суперфрукт, являющийся самым питательным фруктом в мире. Многие диетологи говорят, что он способен заменить разом три яйца.

Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Речь идет об авокадо - высококалорийном фрукте с высоким содержанием жира. В 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий и 15 граммов жира. В то время как калорийность обычных фруктов составляет от 30 до 90 калорий на 100 граммов, а содержание жира в основном не превышает 1%.

Авокадо насыщает, но от него не набирают вес

Авокадо богат пищевыми волокнами. Пищевые волокна набухают в воде, что увеличивает чувство сытости и препятствует усвоению жира и калорий.

Это суперфрукт, известный как "лесная сметана". В Латинской Америке местные жители часто употребляют в пищу авокадо.

Авокадо также содержит:

  • витамин А,
  • витамин С,
  • витамин Е,
  • витамины группы В,
  • минералы, такие как калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец и селен.

"Многие диетологи считают, что "один авокадо равен трем яйцам". Всемирная энциклопедия оценивает авокадо как самый питательный фрукт", - добавила врач.

Ранее эксперт рассказала, какой жирный продукт может стать секретом долголетия.

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