Назван самый полезный жирный продукт - секрет долголетия

Ученые выяснили связь между потреблением продукта с полезными жирами и здоровьем одного из народов.

По ее словам, при исследовании Гренландии ВОЗ установила, что почти никто из местных эскимосов не страдает сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями. 100-летний мужчина выходит в море, а 90-летний может быть так же энергичен, как и молодежь.

И секрет эскимосов, в том, что рыба - основа их рациона. И хотя они мало употребляют в пищу овощи, фрукты и другие продукты, являются одним из самых здоровых народов в мире.

Почему именно рыба?

Эксперты считают, что здоровье эскимосов может быть связано с потреблением рыбы, богатой ненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

Жирные кислоты Омега-3 также являются полиненасыщенными жирными кислотами, в основном содержащимися в различной рыбе, таких как лосось, сардины, тунец, сайра, сельдь, анчоусы и так далее.

Существует два типа полезных ненасыщенных жиров: мононенасыщенные жиры и полиненасыщенные жиры.

Продукты, богатые мононенасыщенными жирами, включают: оливковое масло, сафлоровое масло, масло канолы, арахисовое масло, авокадо и большинство орехов.

Продукты, богатые полиненасыщенными жирами, включают кукурузное масло, хлопковое масло, соевое масло, подсолнечное масло, льняное семя, кедровые орехи, кунжут и многие другие.

Как полезные жиры влияют на организм

Ненасыщенные жиры могут снизить уровень ЛПНП (холестерола), липидов в крови, снизить вязкость крови, улучшить кровообращение и предотвратить сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания.

Также ненасыщенные жирные кислоты могут улучшать активность клеток головного мозга, ускорять клеточный метаболизм, улучшать память и мыслительные способности.