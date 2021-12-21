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Врачи назвали единственную специю, спасающую от диабета

Автор: Людмила Жукова

Сахарный диабет - проблема для многих людей в мире. В первую очередь врачи рекомендуют сбалансировать питание. Но последние исследования показали, что такая специя как имбирь помогает бороться с этим заболеванием.

Об этом пишет Daily Express.

На сегодняшний день существует несколько клинических испытаний, посвященных антидиабетическому эффекту имбиря.

"Несколько недавних клинических испытаний, опубликованных в 2013 и 2014 годах, хотя и были небольшими, но добавили противоречивые, но убедительные новые доказательства использования имбиря для лечения диабета у людей", - написали исследователи в Journal of Ethnic Foods.

Имбирь помогает противостоять диабету (фото: pixabay.com)

Что же выяснили ученые

Исследователи сообщили, что добавка имбиря "значительно снижает" концентрацию глюкозы (сахара) в крови натощак и уровень HbA1c.

HbA1c - это ваш средний уровень глюкозы (сахара) в крови за последние два-три месяца.

Этот показатель дает более долгосрочную картину, аналогичную средней, о том, насколько высок уровень сахара в крови.

Другие результаты исследований указывают на то, что имбирь снижает уровень сахара в крови.

Как правило, для контроля уровня сахара в крови следует сократить употребление следующих продуктов:

  • Сахар и сладкие продукты
  • Сладкие безалкогольные напитки
  • Белый хлеб
  • Картофель
  • Белый рис.

Как мы ранее писали, названа самая вредная новогодняя закуска, которая будет на каждом столе.

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