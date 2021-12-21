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Лікарі назвали єдину спецію, яка рятує від діабету

Автор: Людмила Жукова

Цукровий діабет - проблема для багатьох людей у світі. В першу чергу лікарі рекомендують збалансувати харчування. Але останні дослідження показали, що така спеція як імбир допомагає боротися з цим захворюванням.

Про це пише Daily Express.

На сьогодні існує кілька клінічних випробувань, присвячених антидіабетичному ефекту імбиру.

"Кілька недавніх клінічних випробувань, опублікованих у 2013 та 2014 роках, хоча і були невеликими, але додали суперечливі, але переконливі нові докази використання імбиру для лікування діабету у людей", - написали дослідники в Journal of Ethnic Foods.

Імбир допомагає протистояти діабету (фото: pixabay.com)

Що ж з'ясували вчені

Дослідники повідомили, що добавка імбиру "значно знижує" концентрацію глюкози (цукру) в крові натщесерце і рівень HbA1c.

HbA1c - це ваш середній рівень глюкози (цукру) в крові за останні два-три місяці.

Цей показник дає більш довгострокову картину, аналогічну середній, про те, наскільки високий рівень цукру в крові.

Інші результати досліджень вказують на те, що імбир знижує рівень цукру в крові.

Як правило, для контролю рівня цукру в крові слід скоротити вживання наступних продуктів:

  • Цукор і солодкі продукти
  • Солодкі безалкогольні напої
  • Білий хліб
  • Картопля
  • Білий рис.

Як ми раніше писали, названа найшкідливіша новорічна закуска, яка буде на кожному столі.

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