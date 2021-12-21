Лікарі назвали єдину спецію, яка рятує від діабету

На сьогодні існує кілька клінічних випробувань, присвячених антидіабетичному ефекту імбиру.

"Кілька недавніх клінічних випробувань, опублікованих у 2013 та 2014 роках, хоча і були невеликими, але додали суперечливі, але переконливі нові докази використання імбиру для лікування діабету у людей", - написали дослідники в Journal of Ethnic Foods.

Імбир допомагає протистояти діабету (фото: pixabay.com)

Що ж з'ясували вчені

Дослідники повідомили, що добавка імбиру "значно знижує" концентрацію глюкози (цукру) в крові натщесерце і рівень HbA1c.

HbA1c - це ваш середній рівень глюкози (цукру) в крові за останні два-три місяці.

Цей показник дає більш довгострокову картину, аналогічну середній, про те, наскільки високий рівень цукру в крові.

Інші результати досліджень вказують на те, що імбир знижує рівень цукру в крові.

Як правило, для контролю рівня цукру в крові слід скоротити вживання наступних продуктів: