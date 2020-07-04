Врачи-герои: львовские хирурги провели первую операцию по пересадке сердца

Врачи во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца (фото: canva.com)

Львовские медики принялись за сложнейшую операцию

Впервые во Львове украинские хирурги провели операцию по пересадке сердца. Донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщается в пресс-службе Львовского горсовета.

В сообщении говорится, что эта операция ранее во Львове не проводилась.

"В городской клинической больнице скорой помощи впервые провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция во Львове", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

"Сердце получил 57-летний житель Коростеня, у которого 5 лет назад был инфаркт. Его сердце утратило упругость и не могло качать кровь. Здоровое донорское сердце ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым", – отметил главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.

Почки пересадили мужчинам - один из Львова, второй из Тернопольской области. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра.

Напомним, что ранее в Полтавской области загадочно умерла женщина после пластической операции.

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Автор: Киселева Анна