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Лікарі-герої: львівські хірурги провели першу операцію з пересадки серця

STYLERЖиття    04.07.2020 - 15:25
Лікарі-герої: львівські хірурги провели першу операцію з пересадки серця
Лікарі у Львові вперше провели операцію по пересадці серця (фото: canva.com)

Львівські медики взялися за складну операцію

Вперше у Львові українські хірурги провели операцію з пересадки серця. Донором став 58-річний житель Львова, який отримав несумісні з життям травми в результаті падіння з висоти. Про це повідомляється в пресслужбі Львівської міськради.

У повідомленні говориться, що ця операція раніше у Львові не проводилася.

"У міській клінічній лікарні швидкої допомоги вперше провели трансплантацію серця. Це перша така операція у Львові", – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, донором став 58-річний житель Львова, який отримав несумісні з життям травми в результаті падіння з висоти.

"Серце отримав 57-річний житель Коростеня, у якого 5 років тому був інфаркт. Його серце втратила пружність і не могло качати кров. Здорове донорське серце йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим", – зазначив головний лікар лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Нирки пересадили чоловікам - один зі Львова, другий з Тернопільської області. Операції почалися після півночі та тривали до восьмої ранку.

Нагадаємо, що раніше у Полтавській області загадково померла жінка після пластичної операції.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям з 1 вересня.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Львівмедицинаврачи
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