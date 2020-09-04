Врачи не давали шансов, а она стала гением: невероятная история Ангелины трогает до слез

Украинская семья Богдана и Игоря Неволько удочерили девочку Ангелину, когда она была крошечным младенцем. Они не испугались страшных диагнозов, которые врачи поставили малышке. О том, что у девочки серьезные проблемы со зрением, приемные родители узнали намного позже.

Как рассказала Богдана Неволько, она пошла работать волонтером в центр для детей. Однажды туда принесли маленькую Ангелину.

"Я пошла волонтером в детский дом. Там были дети, которых было очень жаль, маленькие большие, с разными проблемами. Так случилось, что туда, в ту группу принесли Ангелину. Ее положили, и она просто лежала. Я принесла фотографию, дома мы все смотрели и самая младшая, Вирсавия, сказала: "Мама, забери домой", - рассказала женщина.

Врачи предупредили, что девочка не слышит и не видит, и что у нее микроцефалия. Игорь Неволько рассказал, что он брал девочку на руки, а она никак не реагировала.

В тот момент в семье Неволько уже было четверо детей – все девочки. Все они занимались музыкой и играли на разных инструментах. Маленькая Ангелина практически выросла под игру старших сестер на фортепиано и бандуре.

Сейчас у Ангелины абсолютный слух и она также играет на музыкальных инструментах. Девочка невероятно влюблена в музыку и даже ее страшные диагнозы этому не помеха. Когда Ангелина подросла, выяснилось, что восстановить ее зрение невозможно. Операцию надо было провести в раннем детстве.

После усыновления Ангелины сердца семьи Неволько распахнулись и для других малышей. Сначала они усыновили еще пятерых детей, среди которых было двое братьев, потом еще двоих. А когда они подросли, семья приняла еще троих сирот.

Невероятная история усыновленной девочки Ангелины

Напомним, ранее мы рассказывали невероятную историю о маленьком украинце, который в 7 лет стал донором для своей младшей сестры.