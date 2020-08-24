7-летний украинец стал донором мозга для своей маленькой сестры: история исцеления девочки

Семилетний Андрей спас жизнь маленькой девочке (коллаж РБК-Украина)

Семилетний Андрей спас от ракового заболевания маленькую Аню

Семилетний Андрей стал донором костного мозга для своей сестры Ани, у которой диагностирована лейкемия. В многодетной семье маленькая Аня заболела лейкемией. Врачи сказали, что это врожденная болезнь и донором может стать любой из ее братьев и сестер. Пересадка костного мозга предусмотрена врачами бесплатно.

Как сообщает издание "Экспресс", операцию делали в киевской больнице "Охматдет".

"За мою практику это первый раз, когда каждый ребенок из семьи может быть донором. Ведь принято считать: максимальный шанс, что один ребенок подойдет другой - 25%", - рассказал Александр Лисица, заведующий отделением трансплантации костного мозга Охматдета.

Андрей спас жизнь своей сестренке (фото: expres.online)

После необходимых обследований и исследований крови донором выбрали семилетнего Андрея. По словам матери, два дня Андрею делали забор стволовых клеток.

"Сыночек лежал в палате, играл в гаджеты, тем временем с одной его вены брали кровь, аппарат отсеивал стволовые клетки, остальные возвращал в другую его вену", - рассказывает Наталья (мама).

27 июля прошлого года, когда Ане исполнился год и месяц, ей провели трансплантацию. Мама с дочкой поселились в стерильном боксе. Даже окна там не открывали, свежий воздух подавали через специальную вытяжку.

"У доченьки полностью отсутствовал иммунитет. На 20-й день после операции появились первые лейкоциты, это свидетельствовало, что новый костный мозг заработал", - вспоминает мама девочки.

Недавно Ане исполнилось два года, Андрей для нее любимый братик. После операции у нее стала вторая негативная группа крови, как и у Андрея.

Как мы ранее писали, в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.