Врача Дубровского обвинили в агитации против вакцин "ради обогащения лабораторий своего отца"

Известный врач-инфекционист Евгений Дубровский, который недавно был уволен из Киевской клинической больницы №4, попал в скандал. Его обвиняют в пропаганде антивакцинаторства с целью "обогащения лабораторий своего отца".
Об этом заявил глава "Ради з урбаністики Києва", эксперт по медицинской реформе и медиаграмотности Виталий Селик на своей странице в Facebook.
По словам Селика, врач-инфекционист в своих эфирах "бросает в воздух медицинские термины, которые звучат серьезно для простого человека и совершенно нелогично для студента первого курса Университета Богомольца".
Скриншот (facebook.com/selykv)
Но интересно другое. Селик обращает внимание, что при этом Дубровский "предлагает чаще делать тесты на COVID и жить без вакцинации".
"Объяснение его высказываниям простое. Чисто коммерческий интерес", - утверждает активист.
Дело в том, что Дубровский у себя на странице в соцсети пишет, что работает врачом в медицинской лаборатории "ДНК-Лаборатория".
Скриншот (facebook.com/DubrovskyiIevgen)
Но "по странному стечению обстоятельств", учредителями и владельцами ООО "ДНК-лаборатория" являются родители врача - Игорь Дубровский (75%) и Тамара Дубровская (25%). "Солидная компания", которая имеет крупные контракты с государственными предприятиями, была основана еще в 2001 году.
Лаборатория "хорошо поднялась" во времена пандемии. По данным Сlarity Project, в 2020 году чистая прибыль ООО составила более 10 млн грн, что в 20 раз больше, чем в 2019-ом.
Скриншот (clarity-project.info)
"В начале этого года мне посоветовали делать тест в этой лаборатории. Там хорошие цены, результат ПЦР-теста делают за один рабочий день и сеть имеет четыре отделения по Киеву. Удобно", - пишет Селик.
"Первое, что меня насторожило - медсестра легко помазала палочкой-тестом в ноздри и не лезла глубже, как это мне делали раньше. И второе - когда вечером забирал отрицательный результат, врач переспрашивала, не надо ли сделать дату на пару дней вперед, чтобы не было проблем в путешествии", - рассказал активист.
За пару недель, 18 марта, появилась новость, что полиция в Киеве разоблачила сотрудников частной лаборатории на продаже справок с нужным результатом теста на COVID-19.
"Просмотрев сообщение, я с ужасом заметил, что мой негативный сертификат имел точно такой дизайн, как на фото полиции. Позже в СМИ подтвердили, что это именно "ДНК-Лаборатория", - говорит Селик.
Скриншот (facebook.com/selykv)
"Только представьте, сколько больных людей с негативными результатами этой лаборатории разъехались разносить болезнь по Киеву, Украине и другим странам", - задает риторический вопрос Виталий.
Но после этого случая никто не понес уголовной ответственности (обвинили только одного врача и медсестер), все лаборатории работают.
"А владелец, конечно, не знал, что в нескольких отделениях его лаборатории делают поддельные анализы и предлагают вписывать в сертификат с результатом любую дату. И, судя по профилю, в "ДНК-Лаборатории" до сих пор работает врач Дубровский - знаменитый агитатор отказов от вакцинации. А по факту - наиболее заинтересован в продолжении пандемии. Потому что так можно будет сделать больше платных тестов в семейной лаборатории", - резюмировал Селик.
Заметим, что несколько дней назад кандидат медицинских наук Андрей Семьянкив, более известный как MED GOblin, разобрал в своем видео высказывания Дубровского, которые схожи с позицией многих антиваксов.
"Я до последнего стараюсь не переходить на личности. В истории с COVID мне это удается плохо, признаюсь. Просто наглость и объемы бреда, которые выливаются в мозги гражданам, превосходят любые ожидания... Сегодня настал момент, когда я не могу обойти вниманием одного из главных деятелей антивакцинаторского движения - врача Дубровского. Нет, он не выступает за "взвешенный подход" к вакцинации, как заявляет. Он откровенно врет. И чем дальше, тем больше его несет", - прокомментировал MED GOblin.
Поэтому Семьянкив, ссылаясь на авторитетные научные источники, развеял в своем видео "33 лжи Дубровского", которые он озвучил, общаясь с... блогершой и экс-возлюбленной скандального Kyivstoner'а Лилией Багировой.
К слову, в этом видео Дубровский озвучил несколько тезисов, которые противоречат доказанным мировыми учеными фактам. Среди них можно выделить такие фейки и манипуляции:
Интересно, что многие люди, несмотря на убедительные факты, считают информацию о антиваксерской позиции популярного врача-инфекциониста клеветой.
Мы собрали несколько высказываний от фанатов Дубровского, которые активно комментируют пост Виталия Селика:
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