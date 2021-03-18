В киевской лаборатории продавали справки об отсутствии COVID-19: цены "кусались"
В Киеве полиция обнаружила лабораторию, которая подделывала справки об отсутствии коронавируса и продавала их за немалые деньги.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.
Полицейские выяснили, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок.
Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований.
Они выдавались людям, которые планировали поездки заграницу, а также тем, у кого такие документы требовали на работе.
Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный. Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.
По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство.
Справки стоили от 900 гривен (фото: npu.gov.ua)
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