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В киевской лаборатории продавали справки об отсутствии COVID-19: цены "кусались"

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 11:49
В киевской лаборатории продавали справки об отсутствии COVID-19: цены "кусались" В Киеве накрыли лабораторию с поддельными справками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве полиция обнаружила лабораторию, которая подделывала справки об отсутствии коронавируса и продавала их за немалые деньги.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

Полицейские выяснили, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок.

Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований.

Они выдавались людям, которые планировали поездки заграницу, а также тем, у кого такие документы требовали на работе.

Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный. Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство.

В киевской лаборатории продавали справки об отсутствии COVID-19: цены &quot;кусались&quot;Справки стоили от 900 гривен (фото: npu.gov.ua)

Как мы ранее писали, Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации.

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