Врач сделала важное предупреждение о гриппе: могут быть мутирующие штаммы

Осенью 2020 года в Украине может возникнуть новая проблема. Штаммы гриппа, которые ежегодно курсируют в нашей стране во время эпидсезона, могут стать более опасными из-за сильных мутаций и коронавируса.

Осенью в Украине могут появиться новые штаммы гриппа, которые станут результатом мутаций. Особую опасность они будут нести в сочетании с COVID-19. Об этом рассказала иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина в комментарии для издания OBOZREVATEL.

"Может быть и птичий грипп, может быть и свиной. Для нас это уже не ново. Но любой грипп может быть страшным для нас, потому что мы не знаем, как он промутировал, как он будет поражать вместе с коронавирусом", - сказала специалист.

Она отметила, что осенью можно ожидать появления вакцины от новых штаммов свиного и птичьего гриппа. Особенно актуальными станут меры предосторожности, которые были введены в начале карантина из-за коронавируса: маски, дезинфекция рук, социальная дистанция.

Смолина добавила, что спирт и мыло, которыми люди обрабатывают руки, разрушают вирусную оболочку, а маски существенно снижают вирусную нагрузку, хотя и не является полноценной защитой.

"Грубо говоря, можно вдохнуть миллион клеток, а с маской колония будет чуть меньше. Соответственно, нагрузка меньше и иммунитет может справиться", - резюмировала врач.

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