Лікар зробила важливе попередження про грип: можуть бути мутуючі штами

Восени 2020 року в Україні може виникнути нова проблема. Штами грипу, які щорічно курсують в нашій країні під час епідсезону, можуть стати небезпечними через сильні мутації та коронавірус.

Восени в Україні можуть з'явитися нові штами грипу, які стануть результатом мутацій. Особливу небезпеку вони будуть нести в поєднанні з COVID-19. Про це розповіла імунолог, ревматолог, епідеміолог Людмила Смоліна у коментарі для видання OBOZREVATEL.

"Може бути й пташиний грип, може бути й свинячий. Для нас це вже не ново. Але будь-який грип може бути страшним для нас, тому що ми не знаємо, як він почав мутувати, як він буде вражати разом з коронавірусом", - сказала фахівець.

Вона зазначила, що восени можна очікувати появи вакцини від нових штамів свинячого і пташиного грипу. Особливо актуальними стануть запобіжні заходи, які були введені на початку карантину через коронавірусу: маски, дезінфекція рук, соціальна дистанція.

Смоліна додала, що спирт і мило, якими люди обробляють руки, руйнують вірусну оболонку, а маски істотно знижують вірусне навантаження, хоча і не є повноцінним захистом.

"Грубо кажучи, можна вдихнути мільйон клітин, а з маскою колонія буде трохи менше. Відповідно, навантаження менше та імунітет може впоратися", - резюмувала лікар.

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