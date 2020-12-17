Врач рассказала, влияет ли бюстгальтер на рак груди

Врач рассказала о влиянии бюстгальтера на рак груди (коллаж: РБК-Украина)

Рак молочных желез стоит на первом месте среди онкологических заболеваний у женщин. Онкохирург-маммолог Юлия Габелко рассказала, что главная причина развития рака груди - генетическая предрасположенность, когда в генах присутствуют мутации BRCA1 и BRCA2.

На втором месте может быть целый ряд причин, включая отсутствие беременности долгие годы, первая беременность после 35 лет, отказ от грудного вскармливания или его резкое завершение. Об этом сообщает ТСН.

Роды до 35 лет снижают риск рака груди на 40-50%, а каждая последующая беременность - на 10-11%. Также еще одна причина опухоли - это злоупотребление алкоголем.

Алкоголь повышает концентрацию эстрогенов в крови, повышая риск развития видов рака молочной железы.

Правильно подобранный бюстгальтер поддерживает грудь и снимает нагрузку со спины. Если же его подобрать неправильно, то ежедневное давление будет деформировать мышцы и передавливать цервикальные нервы.

Из-за этого может появиться сутулость, мышечные боли в плечах, спине, шее, и головная боль. При этом бюстгальтер не влияет на развитие рака груди и не способствует его развитию.

При этом каждая женщина должна сама решать, носить бюстгальтер или нет, поскольку его задача - это поддерживать грудь при ходьбе. Эксперт рекомендует каждый год проходить осмотр у врача-мамоллога.

Особенно нужно это делать, если рак молочных желез был у матери, бабушки, или тети.

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