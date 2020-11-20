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Врачи рассказали, как по пальцам на руках распознать опасный вид рака

Пятница 20 ноября 2020 17:30
Врачи рассказали, как по пальцам на руках распознать опасный вид рака
Как распознать рак по пальцам рук (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

По пальцам на руках можно определить онкологическое заболевание

Врачи рассказали, как по виду пальцев на руках распознать один из самых опасных, агрессивных и распространенных видов онкологии - рак легких.

Онкологи говорят, что на первых стадиях болезни часто отсутствуют симптомы, поэтому важно внимательно относиться к любым изменениям, происходящим с вашим телом. И проблему можно увидеть, пристально рассмотрев руки, пишет golos.ua со ссылкой на британское издание Express.

Так, увеличенные и более изогнутые кончики пальцев могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания легких.

Эми Херст из отдела медицинской информации Великобритании говорит, что при раке меняется форма пальцев или ногтей, они начинают выглядеть опухшими. Этот признак часто возникает при заболеваниях сердца и легких, которые снижают количество кислорода в крови.

Но более верными симптомами рака легких являются все же кашель, одышка, боль в груди или плече, отек лица или шеи, хриплый голос, затрудненное глотание.

Отметим, что рак легких наряду с раком поджелудочной железы, желудка, печени, пищевода, бронхов и трахеи является одним из самых опасных видов онкологии. Он очень агрессивен и плохо поддается лечению.

Ранее мы писали, что ученые нашли главную причину раковых опухолей, и это открытие может полностью изменить лечение.

Также украинские онкологи рассказали, что рак груди бывает не только у женщин, но и у мужчин. Таких немного, но для них эта опухоль гораздо опаснее.

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