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Лікар розповіла, чи впливає бюстгальтер на рак грудей

Четвер 17 грудня 2020 17:42
Лікар розповіла, чи впливає бюстгальтер на рак грудей
Лікар розповіла про вплив бюстгальтера на рак грудей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Рак молочних залоз стоїть на першому місці серед онкологічних захворювань у жінок. Онкохірург-мамолог Юлія Габелко розповіла, що головна причина розвитку раку грудей - генетична схильність, коли в генах присутні мутації BRCA1 і BRCA2.

На другому місці може бути цілий ряд причин, включаючи відсутність вагітності довгі роки, перша вагітність після 35 років, відмова від грудного вигодовування або його різке завершення. Про це повідомляє ТСН.

Пологи до 35 років знижують ризик раку грудей на 40-50%, а кожна наступна вагітність - на 10-11%. Також ще одна причина пухлини - це зловживання алкоголем.

Алкоголь підвищує концентрацію естрогенів у крові, підвищуючи ризик розвитку видів раку молочної залози.

Правильно підібраний бюстгальтер підтримує груди і знімає навантаження зі спини. Якщо ж його підібрати неправильно, то щоденний тиск буде деформувати м'язи і передавлювати цервікальні нерви.

Через це може з'явитися сутулість, м'язові болі в плечах, спині, шиї, і головний біль. При цьому бюстгальтер не впливає на розвиток раку грудей і не сприяє його розвитку.

При цьому кожна жінка повинна сама вирішувати, носити бюстгальтер чи ні, оскільки його завдання - підтримувати груди при ходьбі. Експерт рекомендує кожен рік проходити огляд у лікаря-мамолога.

Особливо потрібно це робити, якщо рак молочних залоз був у матері, бабусі, або тітки.

Нагадаємо, лікар пояснив головні відмінності між коронавірусом і раком легенів.

Раніше лікарі розповіли, як по пальцях на руках розпізнати небезпечний вид раку.

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Новини України Життя ракрак груди

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