Четыре признака серьезных проблем с почками, которые появляются несколько раз в день
Проблемы с почками могут проявляться по несколько раз в день, когда вы идете в туалет. Врачи говорят, что по моче можно определить, что этот важный парный орган нездоров.
Об этом рассказала Пунам Кришан (Punam Krishan), врач общей практики NHS, специализирующийся на общественном здравоохранении, семейной медицине и медицине образа жизни, пишет Express.
Доктор Кришан говорит, чтобы почки оставались здоровыми, нужно обращать внимание на то, когда что-то "идет не так".
В зависимости от того, в чем именно заключается проблема, симптомы могут различаться.
Как по моче определить проблему с почками?
Она описала четыре предупреждающих признака проблем с почками, которые вы можете заметить, когда идете в туалет:
- мутная моча,
- вонючая моча,
- пенистая моча
- кровавая моча.
"Если есть проблема с выделением крови с мочой и все такое, вам действительно нужно отнестись к этому серьезно", - заявляет медик.
Появление крови в моче - симптом, который обычно развивается позже, если болезнь почек не обнаружена на ранней стадии или если она прогрессирует, несмотря на лечение.
Не только моча может предупреждать о проблемах с почками
По словам доктора Кришан, другие признаки могут включать:
- одутловатое лицо,
- одышку,
- усталость,
- опухшие лодыжки,
- головные боли.
Медик заключила, что когда с вашими почками что-то не так, это может повлиять на другие аспекты вашего здоровья.
Как защитить почки?
Пейте много жидкости. Важно, чтобы вы выпивали два-три литра воды в день.
"Некоторым людям трудно пить воду, поэтому добавляйте фрукты, и помните, ваши фрукты и овощи учитываются так же, как ваши чашки чая и кофе", - советует врач.
Придерживайтесь диеты. Следите за добавками, убедитесь, что вы не принимаете избыточное количество кальция, а также ограничьте потребление алкоголя.
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