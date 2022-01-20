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Четыре признака серьезных проблем с почками, которые появляются несколько раз в день

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Четверг 20 января 2022 08:00
Четыре признака серьезных проблем с почками, которые появляются несколько раз в день Коллаж РБК-Украина: Как проявляются болезни почек
Автор: Светлана Мащенко

Проблемы с почками могут проявляться по несколько раз в день, когда вы идете в туалет. Врачи говорят, что по моче можно определить, что этот важный парный орган нездоров.

Об этом рассказала Пунам Кришан (Punam Krishan), врач общей практики NHS, специализирующийся на общественном здравоохранении, семейной медицине и медицине образа жизни, пишет Express.

Доктор Кришан говорит, чтобы почки оставались здоровыми, нужно обращать внимание на то, когда что-то "идет не так".

В зависимости от того, в чем именно заключается проблема, симптомы могут различаться.

Как по моче определить проблему с почками?

Она описала четыре предупреждающих признака проблем с почками, которые вы можете заметить, когда идете в туалет:

  • мутная моча,
  • вонючая моча,
  • пенистая моча
  • кровавая моча.

"Если есть проблема с выделением крови с мочой и все такое, вам действительно нужно отнестись к этому серьезно", - заявляет медик.

Появление крови в моче - симптом, который обычно развивается позже, если болезнь почек не обнаружена на ранней стадии или если она прогрессирует, несмотря на лечение.

Не только моча может предупреждать о проблемах с почками

По словам доктора Кришан, другие признаки могут включать:

  • одутловатое лицо,
  • одышку,
  • усталость,
  • опухшие лодыжки,
  • головные боли.

Медик заключила, что когда с вашими почками что-то не так, это может повлиять на другие аспекты вашего здоровья.

Как защитить почки?

Пейте много жидкости. Важно, чтобы вы выпивали два-три литра воды в день.

"Некоторым людям трудно пить воду, поэтому добавляйте фрукты, и помните, ваши фрукты и овощи учитываются так же, как ваши чашки чая и кофе", - советует врач.

Придерживайтесь диеты. Следите за добавками, убедитесь, что вы не принимаете избыточное количество кальция, а также ограничьте потребление алкоголя.

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