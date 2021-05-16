Врач рассказал, как не пропустить рак груди: первые тревожные симптомы

Почему у женщин развивается рак молочной железы

Онкология начинает развиваться, если клетки грудной ткани начинают бесконтрольно делиться, распространяясь в окружающие ткани. Одной из причин ученые называют мутации в генах BRCA1 и BRCA2.

Эти гены зачастую передаются по наследству. Если у ваших ближайших родственников (мама, бабушка, сестра, тетя) был рак молочной железы, врач советует пройти тестирование на наличие таких генов. BRCA1 и BRCA2 не значат, что у вас точно будет рак, но вероятность возрастает вдвое.

Чтобы не пропустить начало развития болезни, нужно регулярно обследоваться - делать УЗИ, маммографию.

Факторы риска, которые стимулируют развитие рака груди:

отсутствие беременности на протяжении жизни;

первая беременность и роды после 40 лет;

отказ от кормления грудью;

ранняя менструация - до 12 лет;

поздняя менопауза - после 55 лет;

ожирение;

злоупотребление алкоголем;

курение долгий период времени;

ранее перенесенный рак молочной железы, яичников;

возраст после 50 лет;

длительная гормональная терапия.

Профилактика и диагностика рака молочной железы

Врач говорит, что лучшей профилактикой является ежегодный осмотр. Принято до 40 лет делать УЗИ, а после - маммографию. Такое обследование медики советуют проходить раз в год, после того, как грудь сформировалась.

Специалист рекомендует также проводить самообследование ежемесячно - на 5-7 день после окончания менструации. Но это не может равняться профессиональному осмотру, поскольку найденное уплотнение или втянувшийся сосок могут говорить уже о второй, третьей или четвертой стадии.

А вот профосмотр может показать нулевую стадию, тогда вероятность успешного лечения и ремиссии гораздо выше.

Мифы о раке груди

Врач добавил, что онкология не развивается из-за ношения бюстгальтера, употребления сахара, кофе или глютена.