Лікар розповів, як не пропустити рак грудей: перші тривожні симптоми

Рак молочної залози (грудей) визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я найпоширенішим у світі. Цей вид онкології важливо розпізнати вчасно, адже він добре піддається лікуванню при виявленні на ранніх стадіях. Як не пропустити початок хвороби - читайте нижче в нашому матеріалі..
Про це розповів хірург-мамолог, Ярослав Денисенко, пише ТСН.
Онкологія починає розвиватися, якщо клітини грудної тканини починають безконтрольно ділитися, поширюючись в навколишні тканини. Однією з причин вчені називають мутації в генах BRCA1 і BRCA2.
Ці гени часто передаються у спадок. Якщо у ваших найближчих родичів (мама, бабуся, сестра, тітка) був рак молочної залози, лікар радить пройти тестування на наявність таких генів. BRCA1 і BRCA2 не означають, що у вас точно буде рак, але ймовірність зростає вдвічі.
Щоб не пропустити початок розвитку хвороби, потрібно регулярно обстежуватися - робити УЗД, мамографію.
Лікар каже, що найкращою профілактикою є щорічний огляд. Прийнято до 40 років робити УЗД, а після - мамографію. Таке обстеження медики радять проходити раз на рік, після того, як груди сформувалася.
Спеціаліст рекомендує також проводити самообстеження щомісяця - на 5-7 день після закінчення менструації. Але це не може дорівнювати професійному огляду, оскільки знайдене ущільнення або втягнутий сосок можуть говорити вже про другу, третю або четверту стадії.
А ось профогляд може показати нульову стадію, тоді ймовірність успішного лікування і ремісії набагато вище.
Лікар додав, що онкологія не розвивається через носіння бюстгальтера, вживання цукру, кави або глютену.
Раніше лікарі назвали симптоми раку, на які дуже часто не звертають уваги.