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Врач рассказала, как помочь ребенку справиться с тревожностью перед школой

Как преодолеть тревожность детей в начале учебного года (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас довольно тревожные времена, и ученикам, как никогда, стоит избавиться от стресса перед началом учебного года. Чтобы помочь ребенку, родителям нужно знать о нескольких советах.

Об этом пишет MedicalXpress.

Семейный врач клиники Майо Тина Авдон рассказала, что дети с нетерпением ждут последнего дня в школе и начала летних каникул. Но в конце лета далеко не все с нетерпением ждут возвращения в класс.

По ее словам, тревожность, связанная с разлукой с домом, нередкая проблема, которую нужно предусмотреть.

Это особенно сложно для детей, которые посещают новую школу или впервые идут в школу. Особенно сейчас это трудно для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

"Я думаю, что один из лучших инструментов для наших детей - это вести открытый разговор об этих вещах", - рекомендует медик.

Она отмечает, что у родителей есть много способов сделать это. Например, показать ребенку фотографии его новой школы, объяснить, как он будет там учиться с новыми друзьями.

"Я всегда говорю родителям, что они лучше знают своих детей. Поэтому, если что-то не так, всегда прислушивайтесь к себе с точки зрения своих детей и до того, как вы относитесь к ситуации", - говорит Тина Авдон.

Также она отметила, если нет никаких острых симптомов проблем со здоровьем, то нужно уделить ребенку больше времени, чтобы поговорить о том, что еще происходит в его жизни. Нужно успокоить ее и дать понять, что ее ждут очень интересные и увлекательные дни.

Однако, во время войны дети находятся в еще большей тревоге. В частности, воздушные тревоги во время уроков могут очень тяжело влиять и учеников. Родителям стоит успокоить детей и убедить их, что они будут находиться в безопасности.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области родители жалуются на укрытия в школах.

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