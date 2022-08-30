Грибок и сырость: во Львовской области родители жалуются на укрытия в школах

Во Львовской области в одной из школ возник скандал. В частности, родители жалуются на укрытие, в котором должны находиться дети на случай воздушной тревоги.

В укрытии, которое находится в учебном заведении, может уместиться только 50 детей, остальные 70 - должны бежать в соседние дома. Об этом пишет ТСН .

Родители рассказали, что стены в укрытии в грибке, есть сырость и вонь. Также вентиляции и стульев нет.

Мама ученицы 11 класса Червоноградского лицея говорит, что в заведении есть укрытие, но только для полсотни детей. А учеников в целом - 800. А ближайшие - в двух жилых домах рядом. Родители говорят, что там даже несколько минут находиться опасно для здоровья.

"Самое первое, чтобы мне хотелось туда привести - это психолога, по моему мнению, оттуда дети выйдут еще более травмированные, чем от самих сирен", - рассказала жительница города Червоноград Людмила Лахман.

В лицее объясняют, что за эти укрытия не отвечают.

"Я к ЖЭКу не имею никакого отношения и не имею права сделать там ремонт. Конечно, в таком состоянии, как оно есть сейчас, оно непригодно для пребывания там детей", - говорит директор Червоноградского лицея Наталья Запісоцька.

После того как родители побывали в укрытии, они выложили видео в сеть. Через несколько дней там начали делать ремонт. Но только косметический.

В управлении образования сообщили, что выделили четыреста тысяч гривен на укрытие для школ. Но на подвалы соседних многоэтажек не могут, потому что не на их балансе.

За укрытие ответственное коммунальное предприятие. Журналисты показали укрытие городскому голове, и он пообещал исправить ситуацию.

Всего в Червонограде есть 21 школа и половина из них не имеет укрытий. Как оказалось, с садиками - ситуация еще хуже, из 15 только - 3 имеют бомбоубежища. Поэтому позволит ли комиссия открывать заведения с такими укрытиями рядом - еще не известно.