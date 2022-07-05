Врач рассказала, почему утром не хочется завтракать: основные причины

Британский врач Элли Кэннон рассказала, что часто люди утром просыпаются с такой тошнотой, что не могут заставить себя съесть завтрак. Однако на это может влиять несколько причин.
Об этом пишет Dailymail.
По словам специалиста, вполне ненормально просыпаться ежедневно с ощущением тошноты или какими-то другими похожими симптомами. Поэтому человеку однозначно следует как можно быстрее посетить врача общей практики. Одна из самых распространенных причин ежедневной тошноты - это тревожные расстройства, например, стресс, который часто проявляется физиологическими симптомами.
Тревожное состояние приводит к учащению сердцебиения, головной боли и другим неприятным признакам. Однако только с помощью личного контакта и проведенных тестов врач правильно определит причину и назначит соответствующее лечение, которое избавит от существующих проблем.
Эксперт говорит, что причины постоянной тошноты одной психологией не исчерпываются, к ней могут вызвать расстройства желудка, например, гастрит или кислотный рефлюкс. Нарушения кишечника тоже провоцируют ежедневную тошноту. Например, синдром раздраженного кишечника или любые инфекции и хронические запоры.
Также тошнота может быть распространенным побочным эффектом лекарств, поэтому следует внимательнее присмотреться к препаратам, которые человек регулярно принимает. Чрезмерное количество алкоголя провоцирует ежедневную тошноту.
Кроме того, ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в организме колеблются. Это может изменить аппетит человека.
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Считается, что этот гормон подавляет аппетит, замедляя скорость опорожнения желудка и увеличивая расщепление углеводов, которые хранятся в печени и мышцах, чтобы питать тело.
Суточные колебания гормонов вполне естественны и обычно не должны вызывать беспокойства. Однако, если человек испытывает внезапные или резкие изменения голода или аппетита, стоит проконсультироваться с врачом.
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