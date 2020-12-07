Врач рассказала, почему после коронавируса может повторно исчезать обоняние

После коронавируса может повторно исчезать обоняние (коллаж: РБК-Украина)

Украинка рассказала, что после того как заболела коронавирусом на четвертый день у нее пропало обоняние. При этом вкус к еде у нее остался, но среди ее друзей вкус был только у нее. Так продолжалось 21 день, потом обоняние вернулось, а через некоторое время она снова не чувствовала запахов.

Педиатр Анна Горбань прокомментировала эту ситуацию. Если это произошло, то организму надо просто больше времени на восстановление. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Если вы хотите отдыхать и вам тяжело, то вы должны отдыхать. Пациент приходит и говорит: "сделайте что-нибудь мне надо работать". К сожалению, такая ситуация, что ваш организм сказал "нет". Ему нужно поспать. И это вопрос принятия ситуации", - отметила Горбань.

Напомним, ученые провели исследование и выяснили, что можно ускорить возвращение нюха специальными упражнениями. Нужно вдыхать четыре разных запаха в день, в течение несколько недель. Между тренировками нужно обязательно делать промежутки. При этом необходимо выбирать яркие запахи - цитрусовые, кофе, цветочные.

Группе добровольцев давали в течение нескольких недель различные наборы для возврата обоняния: эвкалипт, лимон, розу, корицу, шоколад, кофе, лаванду, клубнику, мед и тимьян. У большинства людей обоняние восстановилось.

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