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Лікар розповіла, чому після коронавірусу може повторно зникати нюх

Понеділок 07 грудня 2020 16:49
Лікар розповіла, чому після коронавірусу може повторно зникати нюх
Після коронавірусу може повторно зникати нюх (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українка розповіла, що після того, як захворіла на коронавірус на четвертий день у неї пропав нюх. При цьому смак до їжі у неї залишився, але серед її друзів смак був тільки у неї. Так тривало 21 день, потім нюх повернулося, а через деякий час вона знову не відчувала запахів.

Педіатр Ганна Горбань прокоментувала цю ситуацію. Якщо це сталося, то організму треба просто більше часу на відновлення. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ви хочете відпочивати і вам важко, то ви повинні відпочивати. Пацієнт приходить і каже: "зробіть що-небудь мені треба працювати". На жаль, така ситуація, що ваш організм сказав "ні". Йому треба поспати. І це питання прийняття ситуації", - зазначила Горбань.

Нагадаємо, учені провели дослідження і з'ясували, що можна прискорити повернення нюху спеціальними вправами. Потрібно вдихати чотири різних запаху у день, протягом кількох тижнів. Між тренуваннями потрібно обов'язково робити проміжки. При цьому необхідно вибирати яскраві запахи - цитрусові, каву, квіткові.

Групі добровольців давали протягом декількох тижнів різні набори для повернення нюху: евкаліпт, лимон, троянду, корицю, шоколад, кава, лаванду, полуницю, мед і чебрець. У більшості людей нюх відновилося.

Раніше лікар розповів, коли необхідно приймати антибіотики при COVID-19.

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