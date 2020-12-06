Обоняние после COVID-19 можно быстро восстановить: эксперты назвали простой способ

Ученые рассказали, как быстро восстановить обоняние после COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Одними из самых неприятных симптомов коронавируса являются потеря нюха и вкуса. Пациенты жалуются, что довольно долго у некоторых потом все возвращается в норму. Часть переболевших начинает чувствовать запахи и вкусы, но искаженно и это приносит дополнительные неприятные ощущения.

Ученые провели исследование и выяснили, что можно ускорить возвращение нюха специальными упражнениями. Об этом говорится и статье на портале медицинских новостей News Medical.

Как отмечают медики, паросмия – это симптом, при котором люди чувствуют странные и зачастую неприятные запахи. Вместо запаха лимоны они чувствуют запах гнилой капусты, а шоколад начинает пахнуть бензином. Коронавирус является не единственной болезнью, при которой может исчезать или искажаться нюх человека. Такой эффект бывает и при других вирусных заболеваниях, а также после травмы головы.

Чтобы быстро восстановить нюх ученые рекомендуют делать специальные упражнения, и тренировать навыки. Нужно вдыхать четыре разных запаха в день, в течение несколько недель. Между тренировками нужно обязательно делать промежутки. Запахи нужно выбирать яркие – цитрусовые, кофе, цветочные.

"Этот метод направлен на выздоровление и основывается на способности мозга нейропластично реорганизовываться", - отмечают ученые.

Группе добровольцев давали в течение нескольких недель различные наборы для возврата обоняния: эвкалипт, лимон, розу, корицу, шоколад, кофе, лаванду, клубнику, мед и тимьян. У большинства участников обоняние восстановилось.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали неожиданное заявление о последствиях коронавируса.

А также рассказывали о том, что ученые нашли препарат, блокирующий передачу COVID-19 за сутки.