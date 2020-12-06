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Врач рассказал, когда необходимо принимать антибиотики при COVID-19

Воскресенье 06 декабря 2020 21:02
Врач рассказал, когда необходимо принимать антибиотики при COVID-19
Антибиотики при COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

COVID-19 - это не вирус, а заболевание, которое спровоцировал коронавирус. Лекарств против него нет, и организм сам уничтожит вирус в течение двух недель. При этом антибиотики назначаются потому что могут появиться бактериальные инфекции, которые "дремлют" в организме человека.

Обычно иммунная система блокирует размножение данных инфекций, но когда организм ослаблен COVID-19, то они легко могут подпортить здоровье и привести к сепсису. Об этом рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Нужны ли больному антибиотики, должен решать врач, который делает выводы исходя из результатов анализов, уровня С-реактивного белка и наличию биомаркера прокальцитонина.

По словам врача, альтернативы антибактериальным препаратам нет, поэтому нужно прислушиваться к советам специалистов.

"Просьба к коллегам перестать назначать фуфломицины, которые вредят в десятки раз больше чем антибактериальные препараты, и не разгонять паники среди пациентов, так как они уже начинают пугаться назначений медиками антибиотиков либо не принимать их, когда это действительно нужно", - написал Жиравецкий.

Напомним, доктор Евгений Комаровский расставил точки над "і" в вопросе приема антибиотиков при коронавирусе.

Ранее украинский доктор рассказал, почему температуру 37 сбивать не нужно.

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