Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай: будьте внимательны

Кому нельзя пить зеленый чай

По словам эксперта, особенно на этот аспект следует обратить внимание беременным. Женщинам в положении лучше отказаться от зеленого чая, а если и пить - то нельзя делать крепкую заварку. Дело в том, что напиток содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты.

По этой же причине, к слову, его не следует употреблять при глаукоме и гипертонии.

Кроме того, танин, содержащийся в зеленом чае, влияет на уровень железа в организме, а также негативно сказывается на усвояемости кальция и магния.

"Поэтому не стоит пить зеленый чай во время еды, а лучше через час после. Это надо помнить женщинам во время месячных и беременности и объяснять детям", - пишет врач.

Кроме того, танин раздражает слизистую, поэтому лучше избегать его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Диетолог также подчеркнула важность тщательного выбора чая.

Как выбирать зеленый чай

Фус напоминает, что холодный чай, который продается в бутылках - это не чай, а напиток, наполненный красителями и усилителями вкуса.⁣⁣

Лучше отказаться также от добавления в чай ароматизаторов или каких-либо добавок и подсластителей.

Выбирайте качественный и натуральный зеленый чай с большими листьями. Так вы получите больше полезных свойств от чая. А вот чай из пакетиков, даже самых известных брендов, - это напиток самого низкого качества.

Сколько можно пить зеленого чая?

Диетолог советует выпивать не более 3-4 чашки чая в день (до 1000 мл в сутки).

"Здоровому взрослому человеку безопасный предел - 400 мг кофеина в сутки, но лучше ограничиться зоной 200-250 мг. Стакан зеленого чая имеет около 30-50 мг кофеина⁣⁣", - пишет специалист.

При этом помните, что чай не заменяет воду. Пить воду в любом случае нужно. А заваривать чай необходимо на один раз и пить свежим.⁣⁣⠀⁣⁣⠀