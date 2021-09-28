Лікар розповіла, кому не можна пити зелений чай: будьте уважні

Кому не можна пити зелений чай

За словами експерта, особливо на цей аспект слід звернути увагу вагітним. Жінкам в положенні краще відмовитися від зеленого чаю, а якщо і пити - то не можна робити міцну заварку. Справа в тому, що напій містить кофеїн і перешкоджає засвоєнню фолієвої кислоти.

З цієї ж причини, до слова, його не слід вживати при глаукомі і гіпертонії.

Крім того, танін, що міститься в зеленому чаї, впливає на рівень заліза в організмі, а також негативно позначається на засвоюваності кальцію і магнію.

"Тому не варто пити зелений чай під час їжі, а краще через годину після. Це треба пам'ятати жінкам під час місячних і вагітності і пояснювати дітям", - пише лікар.

Крім того, танін подразнює слизову, тому краще уникати його при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Дієтолог також підкреслила важливість ретельного вибору чаю.

Як вибирати зелений чай

Фус нагадує, що холодний чай, який продається в пляшках - це не чай, а напій, наповнений барвниками і підсилювачами смаку.⁣⁣

Краще відмовитися також від додавання в чай ароматизаторів або будь-яких добавок і підсолоджувачів.

Вибирайте якісний і натуральний зелений чай з великим листям. Так ви отримаєте більше корисних властивостей від чаю. А ось чай з пакетиків, навіть найвідоміших брендів, - це напій найнижчої якості.

Скільки можна пити зеленого чаю?

Дієтолог радить випивати не більше 3-4 чашки чаю в день (до 1000 мл на добу).

"Здоровій дорослій людині безпечна межа - 400 мг кофеїну на добу, але краще обмежитися зоною 200-250 мг. Стакан зеленого чаю має близько 30-50 мг кофеїну⁣⁣", - пише фахівець.

При цьому пам'ятайте, що чай не замінює воду. Пити воду в будь-якому випадку потрібно. А заварювати чай необхідно на один раз і пити свіжим.⁣⁣⠀⁣⁣⠀