Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай: будьте внимательны
Многие специалисты называют зеленый чай одним из самых лучших тонизирующих напитков. Ведь он богат в частности антиоксидантами, витаминами группы В, минеральными солями. Однако некоторым людям его лучше не пить, ведь можно нанести вред организму.
Кому именно следует удержаться от употребления зеленого чая, рассказала врач-диетолог Светлана Фус в своем Instagram-аккаунте.
Кому нельзя пить зеленый чай
По словам эксперта, особенно на этот аспект следует обратить внимание беременным. Женщинам в положении лучше отказаться от зеленого чая, а если и пить - то нельзя делать крепкую заварку. Дело в том, что напиток содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты.
По этой же причине, к слову, его не следует употреблять при глаукоме и гипертонии.
Кроме того, танин, содержащийся в зеленом чае, влияет на уровень железа в организме, а также негативно сказывается на усвояемости кальция и магния.
"Поэтому не стоит пить зеленый чай во время еды, а лучше через час после. Это надо помнить женщинам во время месячных и беременности и объяснять детям", - пишет врач.
Кроме того, танин раздражает слизистую, поэтому лучше избегать его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⠀⠀
Диетолог также подчеркнула важность тщательного выбора чая.
Как выбирать зеленый чай
Фус напоминает, что холодный чай, который продается в бутылках - это не чай, а напиток, наполненный красителями и усилителями вкуса.
Лучше отказаться также от добавления в чай ароматизаторов или каких-либо добавок и подсластителей.
Выбирайте качественный и натуральный зеленый чай с большими листьями. Так вы получите больше полезных свойств от чая. А вот чай из пакетиков, даже самых известных брендов, - это напиток самого низкого качества.
Сколько можно пить зеленого чая?
Диетолог советует выпивать не более 3-4 чашки чая в день (до 1000 мл в сутки).
"Здоровому взрослому человеку безопасный предел - 400 мг кофеина в сутки, но лучше ограничиться зоной 200-250 мг. Стакан зеленого чая имеет около 30-50 мг кофеина", - пишет специалист.
При этом помните, что чай не заменяет воду. Пить воду в любом случае нужно. А заваривать чай необходимо на один раз и пить свежим.⠀⠀
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