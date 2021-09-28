Лікар розповіла, кому не можна пити зелений чай: будьте уважні

Багато фахівців називають зелений чай одним з найкращих тонізуючих напоїв. Адже він багатий зокрема антиоксидантами, вітамінами групи В, мінеральними солями. Однак деяким людям його краще не пити, адже можна завдати шкоди організму.

Кому саме слід утриматися від вживання зеленого чаю, розповіла лікар-дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram -акаунті.

Кому не можна пити зелений чай

За словами експерта, особливо на цей аспект слід звернути увагу вагітним. Жінкам в положенні краще відмовитися від зеленого чаю, а якщо і пити - то не можна робити міцну заварку. Справа в тому, що напій містить кофеїн і перешкоджає засвоєнню фолієвої кислоти.

З цієї ж причини, до слова, його не слід вживати при глаукомі і гіпертонії.

Крім того, танін, що міститься в зеленому чаї, впливає на рівень заліза в організмі, а також негативно позначається на засвоюваності кальцію і магнію.

"Тому не варто пити зелений чай під час їжі, а краще через годину після. Це треба пам'ятати жінкам під час місячних і вагітності і пояснювати дітям", - пише лікар.

Крім того, танін подразнює слизову, тому краще уникати його при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Дієтолог також підкреслила важливість ретельного вибору чаю.

Як вибирати зелений чай

Фус нагадує, що холодний чай, який продається в пляшках - це не чай, а напій, наповнений барвниками і підсилювачами смаку.⁣⁣

Краще відмовитися також від додавання в чай ароматизаторів або будь-яких добавок і підсолоджувачів.

Вибирайте якісний і натуральний зелений чай з великим листям. Так ви отримаєте більше корисних властивостей від чаю. А ось чай з пакетиків, навіть найвідоміших брендів, - це напій найнижчої якості.

Скільки можна пити зеленого чаю?

Дієтолог радить випивати не більше 3-4 чашки чаю в день (до 1000 мл на добу).

"Здоровій дорослій людині безпечна межа - 400 мг кофеїну на добу, але краще обмежитися зоною 200-250 мг. Стакан зеленого чаю має близько 30-50 мг кофеїну⁣⁣", - пише фахівець.

При цьому пам'ятайте, що чай не замінює воду. Пити воду в будь-якому випадку потрібно. А заварювати чай необхідно на один раз і пити свіжим.⁣⁣⠀⁣⁣⠀