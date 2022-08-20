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Врач рассказала, какие фрукты можно давать ребенку и в каком количестве

Сколько фруктов можно есть детям (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно родители дают детям как можно больше фруктов, и надеются, что это принесет только пользу ребенку и насытили организм нужными витаминами. Однако, важно знать в каком количестве они должны быть в рационе.

В каких фруктах больше всего пользы, рассказала педиатр-аллерголог Вера Семьянчук в Instagram.

По ее словам, по составу фрукты, ягоды и овощи почти похожи между собой.

"Могут быть овощи и фрукты, которые содержат больше определенного микроэлемента, но это так не существенно, ребенок же не съест 1 или 2 кг бананов в день", - говорит врач.

В частности, желтые, красные и оранжевые фрукты и овощи содержат больше каротина (растительный аналог витамина А). Также калий, магний, цинк, кальций, фосфор есть во всех фруктах и овощах, только в разных количествах.

А вот витамина С больше в смородине и цитрусовых, но и в капусте и других плодах тоже присутствует. К тому же в овощах много витаминов группы В, достаточное их количество содержится и в злаках.

Педиатр отметила, что независимо, что ест ребенок, главное, чтобы овощи и фрукты были в его рационе.

"Если ребенок, определенное время ест только яблоки или бананы, не заставляйте его есть через силу", - добавила она.

Кроме того, не стоит забывать, что чрезмерное употребление фруктов вызывает вздутие, брожение и ожирение, поскольку они содержат сахар. Бананы и виноград стоит употреблять в меру, поскольку они очень калорийны.

Специалист советует, если ребенок имеет желудочно-кишечные заболевания в обостренной фазе, то фрукты и овощи ему давать нужно в запеченном виде.

Врач добавила, что сезонные овощи и фрукты имеют наибольшую пользу, но нужно знать меру.

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