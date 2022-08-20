Лікар розповіла, які фрукти можна давати дитині та у якій кількості

За її словами, за складом фрукти, ягоди та овочі майже схожі між собою.

"Можуть бути овочі та фрукти, які містять більше певного мікроелемента, але це так не суттєво, дитина ж не з‘їсть 1 чи 2 кг бананів в день", - каже лікар.

Зокрема, жовті, червоні та помаранчеві фрукти та овочі містять більше каротину (рослинний аналог вітаміну А). Також калій, магній, цинк, кальцій, фосфор є у всіх фруктах та овочах, лише у різних кількостях.

А от вітаміну С більше у смородині та цитрусових, але й у капусті та інших плодах теж присутній. До того ж в овочах багато вітамінів групи В, достатня їхня кількість міститься і в злаках.

Педіатр зазначила, що незалежно, що їсть дитина, головне, щоб овочі та фрукти були в її раціоні.

"Якщо дитина, певний час, їсть тільки яблука чи банани, не заставляйте її їсти через силу, щоб не "відкинуло" зовсім", - додала вона.

Окрім того, не варто забувати, що надмірне вживання фруктів спричиняє здуття, бродіння та ожиріння, оскільки вони містять цукор. Банани та виноград варто вживати в міру, оскільки вони дуже калорійні.

Фахівець радить, якщо дитина має шлунково-кишкові захворювання в загостреній фазі, то фрукти та овочі їй давати потрібно у запеченому вигляді.

Лікар додала, що сезонні овочі та фрукти мають найбільшу користь, але потрібно знати міру.