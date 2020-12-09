Врач рассказала, как изменился коронавирус с начала эпидемии в Украине

Коронавирусное заболевание протекает значительно тяжелее по сравнению с весенним и летним периодами. В Украине также изменился и возраст пациентов с COVID-19.

Об этом рассказала врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан в интервью "Главкому".

По ее словам, сейчас в больницу поступают более тяжелые пациенты, чем летом. Также коронавирусом начало болеть больше молодых людей.

"Если раньше это были исключительно возрастные люди, то сегодня достаточно молодые. И хотя процент таких небольшой, но они есть и переносят болезнь довольно сложно", - отметила Татьяна Мостепан.

Напомним, главный врач одного из львовских диагностических центров Тарас Жиравецкий рассказал, что самый большой риск заражения COVID-19 - в местах массового скопления людей.

Он также отметил, что в период пандемии праздновать что-либо стоит только в кругу близкой семьи. При этом даже на торжественные мероприятия лучше собирать не более 10 человек.

Ранее бывшая заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская рассказала, что прививка от коронавируса не лишает шанса человека заболеть COVID-19 и ни дает 100% гарантии.

Медик подчеркнула, что вакцина поможет предотвратить возникновение тяжелой формы болезни. Это означает, что потом не будет осложнений.