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Где чаще всего заражаются коронавирусом в Украине: куда ходить не стоит

Львов, Вторник 08 декабря 2020 15:43
Где чаще всего заражаются коронавирусом в Украине: куда ходить не стоит
Врач назвал места, где чаще всего заражаются коронавирусом (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус продолжает бушевать в Украине, и медики назвали места, где чаще всего люди могут подхватить болезнь. По словам главного врача одного из львовских диагностических центров Тараса Жиравецкого, самый большой риск заражения COVID-19 – в местах массового скопления людей.

В интервью для ТСН Жиравецкий назвал места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом и отметил, что некоторые мероприятия в Украине стоило бы запретить полностью.

"Я и от врачей слышу, и от людей, очень много могут инфицироваться даже в транспорте. Вы понимаете, как врачи едут, например, на работу. Что они, может, пешком идут? Явно, что нет. Все ли имеют автомобили? Нет. Как добираются на работу медсестры и санитарки? Наверное, не на собственных автомобилях. Соответственно, они заходят в общественный транспорт и имеют там шанс заразиться чаще. Но, конечно, это такая вынужденная вещь, которую просто так не изменить. А вот, что государство могло бы обеспечить раньше — это остановка концертов, футбол, больших свадеб (хотя бы ограничить количество гостей)", - считает медик.

Он добавил, что в период пандемии праздновать что-либо стоит только в кругу близкой семьи и даже на торжественные мероприятия стоит собирать не более 10 человек.

"Мы же не против, чтобы были свадьбы, но, чтобы празднований ни делали более чем на 10 человек. Собираются только одни близкие родственники — нет вопросов. А у нас происходит празднование на 100 человек, затем 50 из них заболели, 20 — попали в больницу. А если таких свадеб 3-4, то на вторую неделю мы имеем более 50 больных в больнице", - объяснил Жиравецкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал занятия, которыми не стоит заниматься после перенесенного коронавируса.

А также мы писали о том, что украинский медик назвал вероятную дату окончания пандемии COVID-19 в Украине.

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