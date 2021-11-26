Врач рассказал, сколько времени нужно печени для восстановления после алкоголя

Чтобы восстановиться после алкоголя, печени необходимо от месяца покоя. Если выпить много и за короткий промежуток времени, то организм подвергнется повышенному риску возникновения нарушений.
Об этом заявила доктор Элизабет Роджерс из лондонской клиники Bupa Health Centre, сообщает британское издание The Sun.
"Если алкоголь не слишком сильно влияет на функцию печени, она может полностью восстановиться в течение 4-8 недель", - отметила эксперт.
Национальная служба здравоохранения Англии рекомендует в неделю употреблять не больше 14 небольших бокалов вина или пива.
Если же вы употребляете больше рекомендованной нормы, то подвергаете себя повышенному риску проблем с сердцем, печенью и пищеварительной системой.
Роджерс также подчеркнула, если вы пьете более пяти бокалов вина или пива каждый день в течение двух-трех недель, то подвергаетесь более высокому риску развития заболеваний печени.
"Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может повредить ваши нервы и повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в вашем мозгу", - добавила врач.
Эксперт предупредила, что не стоит за один день выпивать слишком большое количество алкоголя.
"Распределите свое употребление алкоголя на несколько дней и, по возможности, стремитесь к 3-4 безалкогольным дням в неделю. Помните, что 14 небольших бокалов в неделю - это предел, а не цель!" - заявила она.
Также Роджерс предлагает спрашивать себя, почему вы пьете. Это также отличный способ следить за собой и практиковать так называемое "осознанное употребление".
"Делайте паузу перед каждым новым напитком и спрашивайте себя, почему вы пьете, каково это пить этот алкоголь, и как хорошо ли вы себя чувствуете. Все эти простые методы могут улучшить ваши отношения с алкоголем", - заявила она.
Напомним, врачи назвали напиток, который может вызывать проблемы со сном и дыханием.
Ранее медики перечислили продукты, которые помогут вам бросить курить.