Врач рассказал, что нельзя делать после коронавируса: отложите на месяц

Врач перечислил занятия, которыми нельзя заниматься после COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Организму человека, который перенес коронавирус, нужно время на реабилитацию. И это может занять довольно много времени даже у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме. Как отмечает врач Тарас Жиравецкий, организму на восстановление нужно не менее месяца.

Главный врач одного из диагностических центров Львова рассказал, что категорически нельзя делать тем, кто перенес коронавирус. Об этом Жиравецкий сообщил в интервью для ТСН.

"Во-первых, не заниматься моржеванием. Это очень опасно. Можно так же отложить сауну, чтобы человек не давал такой нагрузки с контрастами. Кроме того, спорт отложить минимум на месяц. Потому что было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавируса восстанавливали спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость. Этого не нужно делать, нужно дать организму просто восстановиться. Он умный, спокойно сам восстанавливается примерно через месяц", - объяснил медик.

Также Жиравецкий посоветовал хорошо спать, больше отдыхать и нормально питаться. По мнению врача, не лишними будут и витамины.

"Нормальное питание, отдых, больше спать. Если есть повышенные показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также регулируются почечные пробы: если высокий уровень мочевой кислоты или снижение. Алкоголь нужно исключить на время так же, чтобы не нагружать организм. Но основное — не допускать большой физической нагрузки. Это очень важно", - добавил он.

Кроме того, Жиравецкий рекомендует пациентам сделать анализ на свертываемость крови. Особенно этот анализ важен для тех, кто старше 35 лет.

"Если риск высок — принимать антикоагулянты (препараты для разжижения крови). Антикоагулянты обычно назначаются пациентам, которые имели сильное поражение легких. Их нужно принимать определенное время, например, месяц (только по назначению врача)", - добавил Жиравецкий.

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