Лікар розповів, що не можна робити після коронавірусу: відкладіть на місяць

Лікар перерахував заняття, якими можна займатися після COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Організму людини, який переніс коронавірус, потрібно час на реабілітацію. І це може зайняти досить багато часу навіть у тих, хто перехворів COVID-19 в легкій формі. Як зазначає лікар Тарас Жиравецький, організму на відновлення потрібно не менш як місяць.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова розповів, що категорично не можна робити тим, хто переніс коронавірус. Про це Жиравецький повідомив в інтерв'ю для ТСН.

"По-перше, не займатися моржуванням. Це дуже небезпечно. Можна так само відкласти сауну, щоб людина не давала такого навантаження з контрастами. Крім того, спорт відкласти мінімум на місяць. Тому що було багато випадків, коли пацієнти після перенесеного коронавірусу відновлювали спорт і, на жаль, їх стан погіршувався: підіймалася температура, з'являлася задишка, втома. Цього не потрібно робити, потрібно дати організму просто відновитися. Він розумний, спокійно сам відновлюється приблизно через місяць", - пояснив медик.

Також Жиравецький порадив добре спати, більше відпочивати та нормально харчуватися. На думку лікаря, не зайвими будуть і вітаміни.

"Нормальне харчування, відпочинок, більше спати. Якщо є підвищені показники печінкових проб, тоді лікар призначає гепатопротектори. Також регулюються ниркові проби: якщо високий рівень сечової кислоти або зниження. Алкоголь потрібно виключити на час так, щоб не навантажувати організм. Але основне — не допускати великого фізичного навантаження. Це дуже важливо", - додав він.

Крім того, Жиравецький рекомендує пацієнтам зробити аналіз на згортання крові. Особливо цей аналіз важливий для тих, хто старше 35 років.

"Якщо ризик високий — приймати антикоагулянти (препарати для розрідження крові). Антикоагулянти зазвичай призначаються пацієнтам, які мали значне ураження легень. Їх потрібно приймати певний час, наприклад, місяць (тільки за призначенням лікаря)", - додав Жиравецький.

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