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Врач рассказал про модный способ наживаться на доверчивых украинцах: работают шарлатаны

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Четверг 03 февраля 2022 09:32
Врач рассказал про модный способ наживаться на доверчивых украинцах: работают шарлатаны Врач рассказал, как обманывают украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Компьютерная диагностика организма (биорезонансная) - это простой способ дурачить доверчивых украинцев.

Об этом врач-невролог Евгений Скрыпник рассказал на странице "Доказові батьки" в Facebook.

Как происходит процедура

Человек садится перед экраном компьютера, в систему вводятся жалобы, анамнез болезни, результаты анализов, то есть вся медицинская информация. Затем на голову обследуемого одеваются обычные китайские наушники или дают держать в руках железные трубки от которых идут проводки к "чудо-аппарату" и запускается программа.

Исследование длится 30-40 минут и на экране последовательно изменяются изображения органов человека с разными пометками, точками, квадратами, и врачу или лучше сказать оператору, позволено сидеть минимум метр от обследуемого, чтобы "не пересекались биополя".

В чем именно обман

Затем "аппарат" выдает список диагнозов по всем системам органов и человек шокированный списком диагнозов, готов отдать любые средства, чтобы это все вылечить. И часто ему назначают БАДы и препараты "на всякий случай", начиная от противогельминтных и заканчивая антибиотиками.

Часто за дополнительную плату могут "пролечить" грибок изменением электромагнитного поля!

Часто определяют, какие именно БАДы нужны, кладут их в ладонь и ее на металлическую пластинку от которой опять же проводок к "чудо-аппарату".

"Чудо-аппарат" состоит из микросхемы, отвечающей за мигание ламп, пищание прибора и все! В принципе каждый врач, оценивающий жалобы, анамнез, лабораторные исследования и возраст, телосложение пациента может предварительно установить диагнозы, так же и при этом "исследовании". Это обычное шарлатанство!" - сообщил врач.

Как мы писали ранее, врач развенчал основной миф про витамины и COVID.

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