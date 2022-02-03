Врач рассказал про модный способ наживаться на доверчивых украинцах: работают шарлатаны

Как происходит процедура

Человек садится перед экраном компьютера, в систему вводятся жалобы, анамнез болезни, результаты анализов, то есть вся медицинская информация. Затем на голову обследуемого одеваются обычные китайские наушники или дают держать в руках железные трубки от которых идут проводки к "чудо-аппарату" и запускается программа.



Исследование длится 30-40 минут и на экране последовательно изменяются изображения органов человека с разными пометками, точками, квадратами, и врачу или лучше сказать оператору, позволено сидеть минимум метр от обследуемого, чтобы "не пересекались биополя".

В чем именно обман

Затем "аппарат" выдает список диагнозов по всем системам органов и человек шокированный списком диагнозов, готов отдать любые средства, чтобы это все вылечить. И часто ему назначают БАДы и препараты "на всякий случай", начиная от противогельминтных и заканчивая антибиотиками.

Часто за дополнительную плату могут "пролечить" грибок изменением электромагнитного поля!

Часто определяют, какие именно БАДы нужны, кладут их в ладонь и ее на металлическую пластинку от которой опять же проводок к "чудо-аппарату".

"Чудо-аппарат" состоит из микросхемы, отвечающей за мигание ламп, пищание прибора и все! В принципе каждый врач, оценивающий жалобы, анамнез, лабораторные исследования и возраст, телосложение пациента может предварительно установить диагнозы, так же и при этом "исследовании". Это обычное шарлатанство!" - сообщил врач.