Лікар розповів про модний спосіб наживатися на довірливих українцях: працюють шарлатани

Як відбувається процедура

Людина сідає перед екраном комп'ютера, в систему вводяться скарги, анамнез хвороби, результати аналізів, тобто вся медична інформація. Потім на голову обстежуваного одягаються звичайні китайські навушники або дають тримати в руках залізні трубки від яких йдуть проводки до "диво-апарату" і запускається програма.



Дослідження триває 30-40 хвилин і на екрані послідовно змінюються зображення органів людини з різними позначками, точками, квадратами, і лікаря або краще сказати оператору, дозволено сидіти мінімум метр від обстежуваного, щоб "не перетиналися біополя".

У чому саме обман

Потім "апарат" видає список діагнозів по всіх системах органів і людина шокована списком діагнозів, готова віддати будь-які засоби, щоб це все вилікувати! І часто їйпризначають БАДи і препарати "про всяк випадок", починаючи від протигельмінтних і закінчуючи антибіотиками.

Часто за додаткову плату можуть "пролікувати" грибок зміною електромагнітного поля!

Часто визначають, які саме БАДи потрібні, кладуть їх в долоню і її на металеву пластинку від якої знову ж проводок до "диво-апарату".

"Диво-апарат" складається з мікросхеми, що відповідає за миготіння ламп, пищання приладу і все! В принципі кожен лікар, який оцінює скарги, анамнез, лабораторні дослідження і вік, статура пацієнта може попередньо встановити діагнози, так само і при цьому "дослідженні". Це звичайне шарлатанство!"- повідомив лікар.