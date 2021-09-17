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Врач рассказал, кто лучше всех защищен от COVID-19: вакцина не всегда помогает

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса помогает не всем и привитые люди тоже могут заболеть. Лучше всего защищены те, кто уже переболел инфекцией.

Об этом в эфире "Украины 24" сообщил иммунолог Андрей Волянский.

"Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит - он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить неответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", - сказал иммунолог.

Волянский отметил, что вакцинацией нужно защищать прежде всего группы риска, а не абсолютно всех. Медик сообщил, что иммунизация должна быть безопасной и эффективной.

"Мы поставили временные маркеры: первый этап, второй… С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ лишь 8% вакцинированных дважды. То есть тех, кто сейчас болеют и умирают, мы их не защитили, потому что не было маркеров, как делала Европа", - подчеркнул он.

Как мы ранее сообщали, врач назвал главный симптом штамма "Дельта".

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Вакцинация