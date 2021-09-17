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Лікар розповів, хто краще за всіх захищений від COVID-19: вакцина не завжди допомагає

Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу допомагає не всім і щеплені люди теж можуть захворіти. Найкраще захищені ті, хто вже перехворів інфекцією.

Про це в ефірі "України 24" повідомив імунолог Андрій Волянський.

"Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит - він може бути і природним, і штучним. Ті, хто перехворів, захищені набагато краще вакцинованих. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі. Серед вакцинованих треба знаходити невідповідних, і перед ними ставити питання про третю дозу", - сказав імунолог.

Волянський зазначив, що вакцинацією потрібно захищати насамперед групи ризику, а не абсолютно всіх. Медик повідомив, що імунізація повинна бути безпечною та ефективною.

"Ми поставили тимчасові маркери: перший етап, другий... з 20 липня ми вакцинували всіх бажаючих. При цьому у віковій групі 80 + лише 8% вакцинованих двічі. Тобто тих, хто зараз хворіють і вмирають, ми їх не захистили, тому що не було маркерів, як робила Європа", - підкреслив він.

Як ми раніше повідомляли, лікар назвав головний симптом штаму "Дельта".

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Вакцинація